تحذير من مافيات الدواء والسوق السوداء.. هل القطاع جاهز للحرب؟

حذّر نقيب الصيادلة جو سلوم من تخزين الأدوية ومن ثم بيعها في السوق السوداء.

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان" طالب الصيادلة بترشيد بيع الادوية للمرضى فقط وليس لمن يُشتبه بهم بالمافيات و"أصحاب الشنط"، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على عدم ذهاب الأدوية إلى التخزين والوقوع بكارثة صحية جديدة.

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وردًّا على سؤال حول جاهزية القطاع الدوائي في حال الحرب الشاملة، أعلن سلوم أن أدوية الأمراض المزمنة مؤمّنة لوقت طويل يكفي لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر إنما المشكلة تكمن في أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان والتصلب اللويحي، لافتًا إلى أنها مدعومة ونادرة الوجود.

وأشار سلوم إلى أن هناك خطة طوارئ سيتم العمل عليها، محذرًا من أنه إذا أقفلت الموانئ كافة فسنكون أمام كارثة حقيقية.