مسيّرة اسرائيلية استهدفت صباحا الناقورة.. وسقوط شهيدين

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شنّ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة غارة على بلدة الناقورة.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة بمسيّرة شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين.