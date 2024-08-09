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لبنان

عطل في سنترال المنصورية

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:13
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أعلنت "أوجيرو" على حسابها على "إكس" أن "عطلا كهربائيا طرأ على سنترال المنصورية ممّا أدى إلى توقف بعض خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة".
 
وأشارت "أوجيرو" إلى أن الفرق الفنية باشرت العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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