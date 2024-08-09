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لبنان

توقف انجاز المعاملات داخل سرايا طرابلس.. إليكم السبب

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:04
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أفيد بأن حالة من الغضب تسود لدى عدد كبير من المواطنين والمخاتير في مدينة طرابلس وذلك بسبب عدم قدرتهم على انجاز المعاملات الخاصة.

وبحسب ما افادت مصادر لـ "لبنان 24" فان قسم دائرة النفوس داخل سرايا طرابلس قد توقف بداخله انجاز معظم المعاملات بسبب غياب التيار الكهربائي منذ اكثر من 3 ايام.
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