توقف انجاز المعاملات داخل سرايا طرابلس.. إليكم السبب

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أفيد بأن حالة من الغضب تسود لدى عدد كبير من المواطنين والمخاتير في مدينة طرابلس وذلك بسبب عدم قدرتهم على انجاز المعاملات الخاصة.وبحسب ما افادت مصادر لـ "لبنان 24" فان قسم دائرة النفوس داخل سرايا طرابلس قد توقف بداخله انجاز معظم المعاملات بسبب غياب التيار الكهربائي منذ اكثر من 3 ايام.