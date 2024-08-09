الحلبي: خطة الطوارئ تلحظ دور المدارس

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عرض وزير التربية عباس الحلبي، مع سفير باكستان سلمان أطهر، الأوضاع العامة في لبنان والوضع التربوي.وهنأ السفير أطهر الوزير الحلبي "بإنجاز عام دراسي كامل وإنجاز الامتحانات الرسمية بصورة جيدة على الرغم من الأوضاع الصعبة في لبنان".كما كان "عرض للتدابير التي يمكن اتخاذها في حال تدهور الأوضاع عسكريا، وإذا ما كان هناك دور للمدارس الرسمية في حالات الطوارئ.ولفت إلى ان "خطة الطوارىء التي يتم الإعداد لها في الحكومة، تلحظ دور المدارس الرسمية في الأوضاع الطارئة". (الوكالة الوطنية للإعلام)