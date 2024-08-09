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لبنان

ماذا أعلن وزير التربية عن الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية؟

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:06
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي، اليوم الجمعة، أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء انتهاء الإمتحانات الرسمية التي تم إجراؤها خلال شهرين حزيران وتموز الماضيين.
 
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وفي تصريحٍ له من السراي الحكومي عقب لقائه ميقاتي، قال الحلبي: أبلغتُ رئيس الحكومة بضرورة تمرير إجراء الدورة الاستثنائية في أول جلسة لمجلس الوزراء، ومن المزمع وبعد صدور المرسوم أن تبدأ الدورة الاستثنائية بتاريخ السبت 24 آب ولغاية 28 أو 29 منه بحسب الفرع الذي سيتقدم اليه المرشحون".
 
 
 
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