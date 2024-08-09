ماذا أعلن وزير التربية عن الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية؟

أعلن وزير التربية عباس الحلبي، اليوم الجمعة، أنه وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء انتهاء الإمتحانات الرسمية التي تم إجراؤها خلال شهرين حزيران وتموز الماضيين.

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