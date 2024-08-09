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لبنان

ورشة تأهيل في مسلخ بعلبك البلدي.. افتتاح قسم الأغنام واستمرار إقفال قسم الأبقار

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:12
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افتتح العمل بقسم الأغنام في مسلخ بعلبك البلدي، بمواكبة رئيس البلدية بالتكليف مصطفى الشل، على أن يستمر إقفال قسم الأبقار لمدة ثلاثة أشهر، ريثما ينتهي المتعهد من إنجاز كل الأعمال المطلوبة.
كما تفقد الشل ورشة تأهيل الطريق المحيطة بالمسلخ، بحضور مسؤول لجنة الأشغال يونس الرفاعي، وعضوي المجلس البلدي سامي رمضان وبلال حليحل، ومدير المسلخ بشير عباس.
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وقال الشل إثر الجولة: "قبل أن أكلف بمتابعة أمور البلدية بدأ العمل بترميم المسلخ، وعند تكليفي برئاسة المجلس البلدي، تواصلت مع كل المعنيين لتسريع العمل، وعقدنا عدة لقاءات واجتماعات بهذا الخصوص، وتم بحمد الله إنجاز العمل في القسم المخصص لذبح الأغنام".

وأضاف: "نتمنى على أخواننا اللحامين تفهم الوضع خلال هذه الفترة، وأن يستفيدوا من المسالخ الموجودة في بلدات الجوار لذبح الأبقار خلال هذه الفترة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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