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لبنان

الرفاعي: اختيار السنوار رسالة تحد كبيرة

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:17
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رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن "اختيار السنوار رسالة تحد كبيرة للاحتلال، لا مساومة ولا اعتراف ولا تراجع"، معتبرا أن "الظروف الميدانية والعسكرية فرضت على قيادة حماس الرد على اغتيال هنية باختيار السنوار رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اللهم نصرك نصرك".
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وأضاف: "ما هو مؤكّد وحتمي أنّ توازن الرعب، مهما طال زمنه وفعاليته، فهو كالسير على حافة هاوية في مسلك وعر، ووقف إطلاق النار في غزة ينجينا من الكارثة".

وأردف: "ما يعيشه اللبنانيون منذ عقود دوامة خطيرة من الانتظار والترقب لمصيبة جديدة، أو استدامة لمصيبة قائمة، أو تفاقم مصيبة إلى الأسوأ، ووعينا لا يفي بالغرض".

وتابع: "على الرغم من القناعة بأنّ المصيبة واقفة أمام الباب، فإنّ إحياء لحظة ما قبل المصيبة يبقى غالباً، لأن تلك اللحظة الهادئة عابرة ولا يجوز تفويتها فلا تعبر جسراً قبل أن تصل إليه".

واعتبر أن "قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى تعدٍّ صارخ مرفوض، وهو يصب ضمن محاولة الهيمنة والسيطرة على الأقصى وتهويده. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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