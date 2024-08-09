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لبنان

كيف سيكون طقس الـ"ويك آند"؟

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:22
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.
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وجاء في النشرة الاتي :
 
- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل .
السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا .
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع احتمال  أمطار خفيفة على المرتفعات الشمالية.
- الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة. 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:  30 درجة. 
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5،55
- ساعة غروب الشمس: 19،39 (الوكالة الوطنية للإعلام)
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