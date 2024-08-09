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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا للعدو الإسرائيلي في محيط المطلة

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:33
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح يوم الجمعة 09-08-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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حزب الله

استهداف

بيان

المطلة

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