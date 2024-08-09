بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا للعدو الإسرائيلي في محيط المطلة

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح يوم الجمعة 09-08-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

Advertisement