مياه الجنوب: إزالة جميع المضخات الموجودة على عيارات المياه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه مرجعيون حاصبيا في بيان انه "عطفا على الشكاوى الواردة الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مياه مرجعيون حاصبيا والمتعلقة بانقطاع دائم للمياه، ستقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة يوم الاثنين المقبل (١٢ آب) بإزالة جميع المضخات الموجودة على عيارات المياه و تعيير الخطوط بشكل عادل". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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