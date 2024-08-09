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لبنان

مياه الجنوب: إزالة جميع المضخات الموجودة على عيارات المياه

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:40
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه مرجعيون حاصبيا في بيان انه "عطفا على الشكاوى الواردة الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مياه مرجعيون حاصبيا والمتعلقة بانقطاع دائم للمياه، ستقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة يوم الاثنين المقبل (١٢ آب) بإزالة جميع المضخات الموجودة على عيارات المياه و تعيير الخطوط بشكل عادل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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