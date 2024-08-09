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لبنان

مكتب أبي رميا يوضح: الفيديو المتداول قديم وهدفه التحريض

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:49
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل طال النائب سيمون أبي رميا، حيث تم التعليق بأنّه يعود إلى لقاء عقده أبي رميا أول من أمس في إهمج.
 
وتعقيبًا على ذلك، نفى المكتب الإعلامي للنائب أبي رميا صحة المعلومات، وقال في بيان صادر عنه:" يتم التداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يدّعي البعض انه يعود للقاء للنائب سيمون ابي رميا عقده اول أمس في إهمج، وذلك بهدف التحريض وتشويه السمعة. يهم المكتب الإعلامي للنائب ابي رميا التوضيح ان تاريخ هذا الفيديو قديم ويعود الى انتخابات ايار ٢٠٢٢. لذا يرجى توخي الدقة في نشر اي معلومة. إن النائب ابي رميا آثر عدم الرد والدخول في سجالات تتعرض للكرامات كونها لا تمت الى أدبياته بصلة".
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