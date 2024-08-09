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لبنان

اللجنة الفنية العسكرية للبنان بقيادة إيطاليا استكملت أنشطة الدعم

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:55
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قدمت اللجنة الفنية العسكرية للبنان - MTC4L، بقيادة إيطاليا تبرعات غذائية، شملت بعض المواقع في مدن لبنانية مختلفة شاركت فيها الأديرة الفرنسيسكانية في مدينتي بيروت وطرابلس، التي ستوزعها على المناطق الجنوبية وفي المناطق الوسطى وفي المناطق الشمالية من لبنان.
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كما تبرعت MTC4L بمجموعات غذائية لأكثر المحتاجين، وكانت قد خصصت يوما لهذا، تبرعت من خلاله بمواد غذائية للأطفال.
وستوفر التبرعات أيضًا صيانة لمخيم Terra Santa الصيفي، وهو واقع ترفيهي حيث يلعب الأطفال ويستمتعون بعيدًا من هموم الحياة اليومية، وحيث يكون فيه الأطفال من مختلف النسيج اللبناني، التي تعكس التنوع الديني في لبنان، وهي بمثابة مساحة مثالية للتأقلم واللقاء والمرح والتواصل الاجتماعي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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