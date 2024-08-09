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لبنان
الجيش داهم منازل مطلوبين في حورتعلا
Lebanon 24
09-08-2024
|
06:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين قاموا بإطلاق النار في وقتٍ سابق خلال إشتباكات في بلدة حورتعلا.
وصادر الجيش بعض السيارات خلال المداهمات.
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Lebanon 24
حورتعلا
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