الجيش داهم منازل مطلوبين في حورتعلا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين قاموا بإطلاق النار في وقتٍ سابق خلال إشتباكات في بلدة حورتعلا.

وصادر الجيش بعض السيارات خلال المداهمات.