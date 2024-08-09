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لبنان

الجيش داهم منازل مطلوبين في حورتعلا

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منازل مطلوبين قاموا بإطلاق النار في وقتٍ سابق خلال إشتباكات في بلدة حورتعلا.
 
 
وصادر الجيش بعض السيارات خلال المداهمات.
 
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