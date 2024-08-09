Advertisement

لبنان

عملية نوعية للجيش.. توقيف 4 أشخاص في البقاع وهذا ما كانوا يخططون للقيام به

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1232262-638588061967449513.jpg
Doc-P-1232262-638588061967449513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حربتا – البقاع المواطنين: (ع.ر.)، (ا.خ.)، (م.ر.)، (خ.ر.)، لمحاولتهم نقل 612 كلغ (حوالي 6 ملايين و500 الف حبة) من حبوب الكبتاغون بواسطة شاحنة وذلك بعد إخفاء الحبوب داخل أنابيب زراعية.
Advertisement
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-09
03:50 | 2024-08-09
07:21 | 2024-08-09
07:17 | 2024-08-09
07:13 | 2024-08-09
06:59 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24