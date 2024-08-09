عملية نوعية للجيش.. توقيف 4 أشخاص في البقاع وهذا ما كانوا يخططون للقيام به

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حربتا – البقاع المواطنين: (ع.ر.)، (ا.خ.)، (م.ر.)، (خ.ر.)، لمحاولتهم نقل 612 كلغ (حوالي 6 ملايين و500 الف حبة) من حبوب الكبتاغون بواسطة شاحنة وذلك بعد إخفاء الحبوب داخل أنابيب زراعية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.