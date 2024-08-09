أعلن "حزب الله" أنّه "ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتيّ حناويه والناقورة، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان".
وأشار "الحزب" في بيان إلى أنّ "المسيّرات استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباط العدوّ وجنوده، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
كذلك، أعلن "حزب الله" في بيان آخر أنّه "ردا على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي كفركلا وعيتا الشعب استهدف مبان يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".
كما أشار "الحزب" إلى أنّه "ردًا على الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدوّ الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتيّ الناقورة وحناويه، قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ "فلق".