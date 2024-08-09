أعلن "حزب الله" أنّه "ردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتيّ حناويه والناقورة، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان".

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وأشار "الحزب" في بيان إلى أنّ "المسيّرات استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباط العدوّ وجنوده، ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

‏كذلك، أعلن "حزب الله" في بيان آخر أنّه "ردا على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب استهدف مبان ‏يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".

كما أشار "الحزب" إلى أنّه "ردًا على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدوّ الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتيّ الناقورة وحناويه، قصف ‏مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ "فلق". ‏