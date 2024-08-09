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لبنان
قرار إستثنائيّ يتعلّق بالكهرباء
Lebanon 24
09-08-2024
|
06:36
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّه بعدما وافق وزير المالية يوسف الخليل على أحقية تطبيق أحكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠ / ٢٠٢٤ على مستخدميها ومعاودة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لمعاملها بعد رفع الإضراب، وللحد من تداعيات أزمة الفيول الحالية وبالتنسيق مع مؤسسة "كهرباء لبنان"، تُعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رفع إنتاج معاملها بصورة استثنائية من ٥٠ ميغاواط إلى ٨٠ ميغاواط وذلك لتأمين تغذية محطة مرجعيون ومحطة السلطانية بالطاقة الكهربائية وتغذية خطوط الخدمات لمحطات مياه الشفة ولمحطات مياه الصرف الصحي والمستشفيات والمراكز الحكومية، على أن يتم خفض الإنتاج بعد معالجة أزمة الفيول الحالية وإعادة تشغيل معامل مؤسسة "كهرباء لبنان".
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