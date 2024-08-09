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لبنان

والدة وزير الثقافة في ذمّة الله

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:57
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توفيت والدة وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، السيدة وفاء علي عمار أرملة المرحوم السيد عدنان عبد الكريم المرتضى، ووريت في الثرى ظهر اليوم في بلدتها برج البراجنة.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولدها الوزير القاضي محمد وسام المرتضى في الاونيسكو، وغدا السبت وبعد غد الاحد في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
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لبنان

تعازي ووفيات

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