31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطلوب للقضاء بجرائم متنوّعة في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon 24
09-08-2024
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وتوزيع وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت بتاريخ سابق في خلدة مروّجَي مخدِّرات ينشطان لصالح أحد التجار في محلّتَي خلدة والشويفات، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الاستعلامية لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم.
Advertisement
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الموزّع الذي يقوم بتسليم المروّجَين المذكورَين المخدرات المعدَّة للترويج وهو المدعو:
- ع. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب، نشل، مخدِّرات، سرقة دراجات وسيارات، ويوجد بحقه خلاصة حكم بجرم سلب تقضي بحبسه /10/ سنوات.
بتاريخ 18-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة صحراء الشويفات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي دون لوحات تم ضبطها.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدِّرات على المروّجين.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع الدراجة المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
Lebanon 24
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
01:20 | 2024-08-09
09/08/2024 01:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
02:06 | 2024-08-09
09/08/2024 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حضر الى لبنان للمشاركة في تطويب الدويهي فقضى بحادث مأساوي في عمشيت!
Lebanon 24
حضر الى لبنان للمشاركة في تطويب الدويهي فقضى بحادث مأساوي في عمشيت!
14:49 | 2024-08-08
08/08/2024 02:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
06:59 | 2024-08-09
09/08/2024 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك مشبوه لسيارة في منطقة اليرزة يُفضي إلى صيد ثمين لقوى الأمن.. إليكم من أوقفت (صورة)
Lebanon 24
تحرّك مشبوه لسيارة في منطقة اليرزة يُفضي إلى صيد ثمين لقوى الأمن.. إليكم من أوقفت (صورة)
05:39 | 2024-08-09
09/08/2024 05:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-08-09
في حال نشوب الحرب.. يُخوت السّفر إلى قبرص جاهزة
09:30 | 2024-08-09
بخاش: صحة الوطن هي من صحة المواطن
09:24 | 2024-08-09
وزارة الصحة تشجب بأشد العبارات إصرار العدوّ على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف
09:06 | 2024-08-09
الحاج حسن: تخصيص المدارس الزراعية كمراكز ايواء للنازحين
08:51 | 2024-08-09
بشأن الردّ على اغتيال فؤاد شكر... صحيفة أميركيّة تكشف ما أبلغه "حزب الله" إلى الوسطاء
08:30 | 2024-08-09
فجر اليوم... إطلاق نار على مطعم
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 17:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 17:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 17:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24