فجر اليوم... إطلاق نار على مطعم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا فجر اليوم النار على أحد المطاعم في شارع الأرز في منطقة القبة في طرابلس.

وقد تحطّمت الواجهة الزجاجيّة، كما تضرّر المطعم من الداخل، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.