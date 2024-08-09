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لبنان

فجر اليوم... إطلاق نار على مطعم

Lebanon 24
09-08-2024 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا فجر اليوم النار على أحد المطاعم في شارع الأرز في منطقة القبة في طرابلس.
 
 
وقد تحطّمت الواجهة الزجاجيّة، كما تضرّر المطعم من الداخل، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
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مطعم

طرابلس

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