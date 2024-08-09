الحاج حسن: تخصيص المدارس الزراعية كمراكز ايواء للنازحين

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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق جنوب لبنان وما تسببه من نزوح كبير لأهلنا من القرى والبلدات الجنوبية، وحرصاً على توفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة، قرر وزير الزراعة تخصيص المدارس المهنية الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية كمراكز إيواء للنازحين ضمن آلية سيعلن عنها تباعا.إن وزارة الزراعة تؤكد التزامها بتقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدة لأهلنا النازحين، وتدعو الجميع إلى التعاون والتضامن في هذه المرحلة الدقيقة. سائلين الله أن يحفظ لبنان وأهله من كل مكروه".