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لبنان

وزارة الصحة تشجب بأشد العبارات إصرار العدوّ على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:24
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صدر عن وزارة الصحة البيان التالي:
 
 
تشجب وزارة الصحة العامة بأشد العبارات إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف التي يعرض أفرادها حياتهم للخطر في جنوب لبنان لإنقاذ ما أمكن من الأرواح نتيجة العدوان.
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فقد استهدفت قوات الاحتلال اليوم سيارة تابعة لجمعية الرسالة في بلدة ميس الجبل بينما كان الفريق التابع للجمعية يعمل على انجاز مهمة صحية إنسانية في المنطقة. 
وقد نجا الفريق علما بأن المفوض أصيب بشظية تطلبت علاجا خاصا في المستشفى.
إن الوزارة تكرر مناشدتها المجتمع الدولي إدانة هذه الإعتداءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف المعمول بها في زمن الحروب، وتؤكد انها ماضية في توثيق كل الإنتهاكات التي تطال القطاع الصحي وأجهزته إيمانا بضرورة احقاق الحق ولو بعد حين ووضع حد لهذه الإنتهاكات اللاإنسانية الهادفة إلى تعطيل المهام النبيلة الاسعاف.
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