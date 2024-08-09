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لبنان

نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان: مستمرون بالاضراب!

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:10
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 أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "بعد اجتماع نقابتي الكهرباء والليطاني (مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني) مع وزير المالية الدكتور يوسف خليل بناء على طلبه يوم الخميس 8/8/2024 في مكتبه بالوزارة بحضور المدير العام للمالية الاستاذ جورج معراوي والمديرة الدكتورة رجاء الشريف، حيث ابدى الوزير تفهمه وتجاوبه مع مطلب النقابتين وطلب منا اعداد كتاب لإعادة النظر بقراره المتعلق بالمرسوم 13020، مبدياً بحسه الوطني مع الموظفين ولا سيما موظفي كهرباء الجنوب الذين يقومون بواجبهم الوطني تحت نيران العدو".
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وأضاف البيان: "عملت النقابة بالتعاون مع كل من مديرتي الشؤون الادارية والمالية على اعداد هذا الكتاب ووقع واحيل الى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتوقيع".

وتابع: "تفاجأت النقابة برفض مجلس الادارة على توقيع هذا الكتاب وعدم اعطاء الموظفين أي مطلب محق ، طالبة من النقابة الاعتذار عن بياناتها السابقة لتوقيع هذا الكتاب".

وختم: "عليه، تعلن النقابة الاستمرار في الاضراب المعلن طالبة من كل العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل على الاراضي اللبنانية كافة وعدم القيام باي عمل وعدم اجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة، محملة مجلس الادارة المسؤولية كاملة في ما يتعلق بالشبكة العامة".
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