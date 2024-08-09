للمتوجهين إلى بكفيا... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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بعد تضرّر الطريق العامّ في بلدة بكفيا- ساقية المسك قبل تمثال الشيخ بيار الجميّل صعودًا، بسبب حصولٍ انهيار صخريّ نتيجة للعواصف والعوامل الطبيعيّة في الشّتاء المُنصرم، باشرت وزارة الأشغال العامّة والنقل في تمام الساعة /3/ من بعد ظهر تاريخ 09/08/2024، ولمدة /48/ ساعة تقريبًا، بإزالة الصّخور في المحلّة.لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:منع المرور من طريق عام بلدة عين علق صعودًا، وتحويل السّير باتّجاه بلدتي بيت شباب أو العطشانة نحو طريق المتن السريع. ومن أمام تمثال الشيخ بيار الجميل نزولًا، وتحويله باتجاه بلدتي بيت شباب أو بعبدات نحو الطريق عينها.سيتمّ في خلال فترة الأشغال فتح الطّريق اعتبارًا من الساعة /6/ مساء، ولغاية السّاعة /8/ صباحًا.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام.