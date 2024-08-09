Advertisement

لبنان

للمتوجهين إلى بكفيا... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1232341-638588218184997694.jpg
Doc-P-1232341-638588218184997694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بعد تضرّر الطريق العامّ في بلدة بكفيا- ساقية المسك قبل تمثال الشيخ بيار الجميّل صعودًا، بسبب حصولٍ انهيار صخريّ نتيجة للعواصف والعوامل الطبيعيّة في الشّتاء المُنصرم، باشرت وزارة الأشغال العامّة والنقل في تمام الساعة /3/ من بعد ظهر تاريخ 09/08/2024، ولمدة /48/ ساعة تقريبًا، بإزالة الصّخور في المحلّة.
Advertisement
لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:
منع المرور من طريق عام بلدة عين علق صعودًا، وتحويل السّير باتّجاه بلدتي بيت شباب أو العطشانة نحو طريق المتن السريع. ومن أمام تمثال الشيخ بيار الجميل نزولًا، وتحويله باتجاه بلدتي بيت شباب أو بعبدات نحو الطريق عينها.
سيتمّ في خلال فترة الأشغال فتح الطّريق اعتبارًا من الساعة /6/ مساء، ولغاية السّاعة /8/ صباحًا. 
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-08-09
11:58 | 2024-08-09
11:21 | 2024-08-09
11:16 | 2024-08-09
11:04 | 2024-08-09
11:00 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24