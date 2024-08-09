Advertisement

لبنان

بوحبيب بحث مع نظيره البرازيلي في جهود وقف العنف في لبنان

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1232351-638588226546042838.jpg
Doc-P-1232351-638588226546042838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بحث وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرازيلي ماورو فييرا في "الجهود القائمة لإيقاف دوامة العنف في لبنان وغزة والمنطقة، وآخرها البيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية ودعوته إسرائيل وحماس إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة".
Advertisement

وأكد بو حبيب "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره المفتاح لتهدئة الوضع في جنوب لبنان وايقاف الاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتفادي تدحرج النزاع نحو حرب اقليمية شاملة".

وقال: "على الغرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وخفض التصعيد، وليس الضغط على لبنان فقط".

وشكر بو حبيب لـ"البرازيل مواقفها الداعمة للبنان وتضامنها معه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية البرازيلي أن "إسرائيل تسعى إلى التصعيد مع لبنان وإيران لأنها لا ترغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للابادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".

وأكد أن "البرازيل ستواصل العمل والتشاور عن كثب مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2024-08-09
11:58 | 2024-08-09
11:21 | 2024-08-09
11:16 | 2024-08-09
11:04 | 2024-08-09
11:00 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24