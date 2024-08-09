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لبنان

ماذا كشفت "حماس" عن غارة صيدا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2024 | 11:58
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أكدت مصادر قيادية في حركة "حماس" لـ"لبنان24" حادثة استشهاد القياديّ في الحركة سامر الحاج إثرَ استهداف سيارته في مدينة صيدا.
وذكرت المصادر أنَّ الحاج كان بمفرده في السيارة لحظة استهدافها، مساء اليوم الجمعة، نافية ما أشيع عن استهداف القيادي في الحركة أبو أحمد فضل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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