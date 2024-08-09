ماذا كشفت "حماس" عن غارة صيدا؟

أكدت مصادر قيادية في حركة "حماس" لـ"لبنان24" حادثة استشهاد القياديّ في الحركة سامر الحاج إثرَ استهداف سيارته في مدينة صيدا.

وذكرت المصادر أنَّ الحاج كان بمفرده في السيارة لحظة استهدافها، مساء اليوم الجمعة، نافية ما أشيع عن استهداف القيادي في الحركة أبو أحمد فضل.