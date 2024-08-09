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لبنان

بيانٌ من "حزب الله".. عملية جديدة وهذا ما قصفه!

Lebanon 24
09-08-2024 | 12:05
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضد أهدافٍ إسرائيلية في فلسطين المُحتلة.
 
وذكر الحزب في بيان إن العملية طالت مبانٍ يستخدمها جنود العدو في ثكنة دوفيف بالأسلحة المُناسبة.
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