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لبنان
برعاية وزير الصحة.. "إرادة" تنظم مؤتمرها الثاني " القطاع الصحي في لبنان: نحو الحلول"
Lebanon 24
09-08-2024
|
12:25
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ينظم إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" مؤتمره الثاني للصحة العامة عند الثامنة والنصف من قبل ظهر غد السبت في فندق فينيسيا تحت عنوان" القطاع الصحي في لبنان: نحو الحلول" برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ومشاركة أركان القطاعين الصحي والطبي.
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وقائع المؤتمر
ويبدأ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني لتأتي بعده كلمة رئيس الجمعية المهندس عبد السميع الشريف، فوثائقي يعرف بجمعية "إرادة"، تليه كلمة رئيس المؤتمر الدكتور عبد السلام حاسبيني للتعريف بالمؤتمر وأهدافه.
وإثر ذلك، يلقي
راعي المؤتمر وزير الصحة فراس الأبيض كلمة عن "رؤيا 2030 للرعاية الصحية الاولية في لبنان".
وبعد جلسة الإفتتاح، تعقد جلستان متخصصتان، الأولى بادارة الدكتور فادي الجردلي يتناول فيها المتحدثون مصير توصيات المؤتمر الاول لجمعية "إرادة" الذي عقدته العام الماضي وآلية تنفيذها من ضمن "رؤيا 2030".
وبعد استراحة قصيرة، تعقد الجلسة المتخصصة الثانية التي تتناول "وضع الدواء عامة في لبنان" وسبل التوصل لوضع أفضل من خلال تنفيذ القوانين الموضوعة وتحديثها وإتباع إستراتيجية مستدامة على صعيد قطاع الدواء لأهمية ذلك على صعيد الصحة العامة، وتتحدث فيها كل من رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم والدكتورة نظيرة حمادة من شركة "Mersaco".
وفي نهاية المؤتمر الذي من المقرر انتهاؤه عند الواحدة والنصف من بعد الظهر، يرد المحاضرون على اسئلة المشاركين من العاملين في القطاعين الصحي والطبي قبل تشكيل لجنة مهمتها وضع التوصيات النهائية ومتابعة تنفيذها.
إلى ذلك، فإنه من المقرر أن تكون كلمة الختام لراعي المؤتمر وزير الصحة فراس الأبيض.
لبنان
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