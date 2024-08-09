ماكرون: سنعمل مع اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان

ذكرت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد أن فرنسا ستعمل مع قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان.





كذلك، قالت ان ماكرون أجرى محادثات مع أمير قطر وعاود التأكيد على الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

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