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لبنان

ماكرون: سنعمل مع اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان

Lebanon 24
09-08-2024 | 12:49
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ذكرت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد أن فرنسا ستعمل مع قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان.


كذلك، قالت ان ماكرون أجرى محادثات مع أمير قطر وعاود التأكيد على الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
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