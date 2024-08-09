عن صيانة طرقات المتن.. تصريحٌ من وزير الأشغال

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عبر منصة "أكس"، أن "الفرق الإدارية المكلفة من وزارة الأشغال العامة والنقل كانت أنجزت ما يناهز الـ75 في المئة من الملفات المتعلقة بصيانة الطرق في قضاء المتن، وتم تلزيمها تباعاً".

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وذكر حمية أيضاً أن ما يُقارب الـ85% من هذه الملفات أصبحت الآن في ديوان المحاسبة، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً.

واعتبر أن "تضافر الجهود وتكاملها في ما بين الإدارات والجهات المعنية كلها سيساهم حتماً في تسريع البدء بعملية الصيانة المطلوبة في المتن وباقي الأقضية اللبنانية من ‎الجنوب إلى ‎الشمال إلى البقاع إلى جبل لبنان".