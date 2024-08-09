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لبنان

إليكم آخر ما كُشف عن "ردّ حزب الله"

Lebanon 24
09-08-2024 | 14:32
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نقلت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، عن مصادر ديبلوماسية قولها إن "قمة دولية مرتقبة على مستوى رؤساء أو وزراء خارجية يُرجح أن تنعقد في روما يوم 15 آب الجاري".
وذكرت المصادر أن "هدف القمة الدولية هو وقف إطلاق نار دائم في غزة وكذلك وقف الرّد الإيراني على إسرائيل وتجنيب المنطقة الحرب الواسعة". 
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وأوضحت المصادر أن "حزب الله يفصل ردّه على اغتيال القيادي فؤاد شكر عن أي اتفاق أو تبادل للرهائن"، وأضافت: "إسرائيل مستعدة للبحث بأي إتفاق لوقف إطلاق نار دائم في الأيام المقبلة لكن المشكلة التي لا تزال عالقة هي في بند الإنسحاب من كل قطاع غزة".
كذلك، قالت المصادر إنّ "هناك جولة إقتتال محتملة في الجبهة الجنوبية خلال الأيام التي تفصلنا عن الإتفاق".
 
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