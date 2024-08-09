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لبنان

منطقة تضبط "إيجارات المنازل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2024 | 15:15
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أصدرت بلدية فالوغا - خلوات فالوغا قراراً جديداً يضبط عملية تأجير الشقق والمنازل في نطاقها البلدي.
وجاء في نص القرار:
 
"في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي تؤدي إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مدن وقرى لبنانية مختلفة بهدف استئجار شقق ومنازل للسكن تحسباً من حدوث أي طارئ، وحيث أنه من الضروري المحافظة على الاستقرار والأمن ومتابعة مجريات الأمور بدقة ومنع كل ما من شأنه أن يحدث أي خلل أمني في البلدة، وهذا ليس من مسؤولية البلدية فقط بل مسؤوليتنا جميعاً،
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لذا تتوجه بلدية فاوغا - خلوات فالوغا إلى أهالينا الكرام وحفاظا على المصلحة العامة والخاصة بوجوب التعاون والتقيد بالنقاط التالية:
1- بناء على القوانين المرعية الإجراء، يُطلب من مالكي المنازل والشقق السكنية ضمن نطاق بلدية فالوغا - خلوات فالوغا عدم تأجيرها إلى أي جهة كانت لبنانية أو غير لبنانية، محلية أو غير محلية، إلا بعد الاطلاع على هوية المستأجر والتأكد من سجله وموافقة البلدية مسبقا.
2- نرجو ونشدد على أهالي البلدة الكرام بضرورة التعاون مع البلدية بهدف الحفاظ على سلامة المرفق العام وتلافي حصول أي حادث من أي نوع كان يؤدي إلى ضرب الأمن والاستقرار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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