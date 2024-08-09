هل ألغيت زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجُمعة، أنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى لبنان، لا تزال بانتظار تأكيد موعدها.

وأشارت القناة إلى أنّ الهدف من هذه الزيارة المُرتقبة هو التأكيد على أنَّ الحلول الدبلوماسية ما زالت قائمة.