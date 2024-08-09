على علو منخفض.. تحليقٌ مكثف للطيران الإسرائيليّ فوق صيدا

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنَّ الطيران الحربيّ الإسرائيلي حلّق على علو مُنخفض في سماء مدينة صيدا، مساء اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية حلّقت أيضاً في أجواء منطقة جزين على علوّ مُتوسط.