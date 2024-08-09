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لبنان
على علو منخفض.. تحليقٌ مكثف للطيران الإسرائيليّ فوق صيدا
Lebanon 24
09-08-2024
|
16:52
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنَّ الطيران الحربيّ الإسرائيلي حلّق على علو مُنخفض في سماء مدينة صيدا، مساء اليوم الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية حلّقت أيضاً في أجواء منطقة جزين على علوّ مُتوسط.
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