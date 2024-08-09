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لبنان
"لا مياه" في عدد من أحياء طرابلس لـ24 ساعة.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-08-2024
|
15:36
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أصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بياناً إلى مشتركيها أبلغتهم عبره أنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي، سوف تضطر إلى قطع المياه عن المنطقة الواقعة غرب البولفار شوارع المئتين وعزمي ورياض الصلح والضم والفرز وباقي المتفرعات نزولاً باتجاه الميناء يوم السبت الواقع فيه 2024/8/10 بدءًا من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة وذلك بهدف الحفاظ على مستوى المياه في الشبكة الرئيسية".
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ودعت المؤسسة المشتركين في المنطقة المحددة أعلاه إلى اتخاذ الاحتياطات الاستباقية اللازمة، علماً أنها سوف تعمل جاهدة لإعادة التغذية إلى وضعها الطبيعي فور تأمين التيار الكهربائي بالشكل الملائم.
لبنان
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