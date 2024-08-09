30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تواصل أميركي - إيراني غير مباشر يحمل بذور تسوية في الأفق
Lebanon 24
09-08-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب انطوان غطاس صعب في "اللواء": لوحظ أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان هادئاً «وكسرها وجبّرها» في محطات لا بدّ من الإضاءة عليها، وإتّسم بالتروّي قبل الإقدام على أية خطوة. بمعنى أن السيد نصر الله أدرك بأن أي ردٍّ متسرّع قد يجرّ لبنان إلى حرب غير مسبوقة وتدمّر البلد بكلّ منشآته المدنيّة والحيويّة، وخصوصاً في ظل حركة النزوح الكبيرة من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وتالياً وضع البلد لا يحتمل، وهذه الأمور صعبة وقاسية بعدما كانت حصلت اتصالات دولية للتحذير من مغبّة تجاوز حزب الله في ردّه لقواعد الإشتباك.
Advertisement
وعلى هذه الخلفية، جاء خطاب نصر الله الذي قرأه خبراء سياسيون عبّر على أنه لا يمكن إلّا أن يردّ، وإيران على نفس المنوال، إنما كيف سيكون الردّ وما هو سقفه؟ وهل يكون على شاكلة الردّ الإيراني على تل أبيب عشيّة هجومها على مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق؟
ويشيرون إلى أن الحزب يتحيّن الفرصة ليردّ من أجل حفظ ماء وجهه أمام بيئته الحاضنة، على أن يكون كبيراً ومدوّياً وعاصفاً. لكنه وبعد حالة التأهّب ورحيل الرعايا، فإنه ما بعد الخطاب تنفّست الأوضاع العسكرية الصّعداء، إفساحاً في المجال أمام الديبلوماسية غداة الحراك الأميركي - الفرنسي - البريطاني للجم التصعيد ومنع تدهور الأمور نحو حرب إقليمية، ناهيك إلى التواصل الأميركي - الإيراني غير المباشر والذي يحمل بذور تسوية في الأفق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
06:59 | 2024-08-09
09/08/2024 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين: ممثلة لبنانية شهيرة تطل ببكيني مُثير على البحر.. والجمهور: "كتير اوفر" (صور)
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين: ممثلة لبنانية شهيرة تطل ببكيني مُثير على البحر.. والجمهور: "كتير اوفر" (صور)
04:23 | 2024-08-09
09/08/2024 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
11:21 | 2024-08-09
09/08/2024 11:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل "الهليكوبتر"... صورة رومانسيّة لناصيف زيتون وزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
من داخل "الهليكوبتر"... صورة رومانسيّة لناصيف زيتون وزوجته دانييلا رحمة
08:41 | 2024-08-09
09/08/2024 08:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقها وقبلها أمام الجميع.. فيديو رومانسي لراغب علامة وزوجته يُثير الجدل شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
عانقها وقبلها أمام الجميع.. فيديو رومانسي لراغب علامة وزوجته يُثير الجدل شاهدوا ماذا فعل
03:10 | 2024-08-09
09/08/2024 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-08-10
صيف لبنان المتناقض.. ضجيج الحرب والحفلات في مناطق عدّة
02:15 | 2024-08-10
حرائق تتسبّب بالهلع... وهذا هو السبب
01:45 | 2024-08-10
ماذا يجري في صفوف "حزب الله"؟
01:30 | 2024-08-10
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:15 | 2024-08-10
مرجع كنسي يشيد بثلاثة نواب
01:00 | 2024-08-10
بالأرقام: هذه كلفة خطة الطوارئ الحكومية.. الحكومة تتلقف "البيان الثلاثي" وتمضي في نهج ديبلوماسي مكثّف
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
10/08/2024 09:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
10/08/2024 09:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
10/08/2024 09:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24