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لبنان

توضيح من المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي: ما أوردته جريدة "الاخبار" غير دقيق

Lebanon 24
09-08-2024 | 23:25
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: "إن ما أوردته "جريدة الاخبار" من مواقف نسبتها الى دولة الرئيس خلال اجتماعه مع وفد من "نواب المعارضة" غير دقيق على الاطلاق. فاقتضى التوضيح".
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