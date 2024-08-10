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لبنان

مرجع كنسي يشيد بثلاثة نواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2024 | 01:15
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أشاد مرجع كنسي بأداء نواب قضاء زغرتا طوني فرنجية، ميشال الدويهي، وميشال معوض خلال أسبوع إعلان تطويب البطريرك أسطفان الدويهي، ونوّه بمناقبيتهم وحضورهم الدائم في كل فعاليات أسبوع التطويب وبروح الأخوة التي ظهرت بينهم إن كان في بكركي إهدن وغيرها.
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واشاد بالتعاون الوثيق والفعال بين مكاتبهم واللجنة المسؤولة عن حفل التطويب والشركة المنظمة للاحتفالات، بالرغم من الإختلاف التام بينهم في التوجه السياسي، ومعتبرا أن تضامنهم وتعاونهم أنجح فعاليات هذا الإحتفال.
 وختم المصدر "أن هذه التجربة سوف تتكرر لإنماء القضاء وتحسينه على الصعيدين الإنمائي والإجتماعي لكون الطوباوي الجديد إبن زغرتا وحّد جهودهم" .

المصدر: لبنان 24

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