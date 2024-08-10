حرائق تتسبّب بالهلع... وهذا هو السبب

لُوحِظَ منذ بداية المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ اندلاع أكثر من حريق نفايات أو في سيارات نتيجة "ماس كهربائيّ"، ما تسبّب بحالة من الهلع في صفوف المواطنين الجنوبيين، الذين يظنّون في بداية الأمر أنّ الحرائق هي عبارة عن إستهدافات لبلدات أو سيارات يستقلّها عناصر من "حزب الله".

Advertisement