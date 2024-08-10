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لبنان

حرائق تتسبّب بالهلع... وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2024 | 02:15
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لُوحِظَ منذ بداية المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ اندلاع أكثر من حريق نفايات أو في سيارات نتيجة "ماس كهربائيّ"، ما تسبّب بحالة من الهلع في صفوف المواطنين الجنوبيين، الذين يظنّون في بداية الأمر أنّ الحرائق هي عبارة عن إستهدافات لبلدات أو سيارات يستقلّها عناصر من "حزب الله".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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