30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. سرقات بالجملة
Lebanon 24
10-08-2024
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض شابان لعملية اعتداء وسلب دراجتهما النارية بالاضافة الى مبلغ من المال والهواتف الخلوية التي كانت بحوزتهما من قبل مجهولين وذلك لدى مرورهما داخل طريق فرعية بالقرب من مدرسة عبرين في طربلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
كما اقدم مجهولون على متن دراجة نارية على نشل حقيبة يد عائدة لسيدة بالقرب من سرايا طرابلس ولاذوا بالفرار.
كما تم نشل هاتف خلوي عائد لاحد المواطنين على كورنيش الميناء البحري من قبل مجهولين على متن دراجة نارية ولاذوا بعدها بالفرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
06:59 | 2024-08-09
09/08/2024 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
11:21 | 2024-08-09
09/08/2024 11:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل "الهليكوبتر"... صورة رومانسيّة لناصيف زيتون وزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
من داخل "الهليكوبتر"... صورة رومانسيّة لناصيف زيتون وزوجته دانييلا رحمة
08:41 | 2024-08-09
09/08/2024 08:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
Lebanon 24
ماذا ستشهد إسرائيل لحظة "بدء ردّ حزب الله"؟ صحيفة "معاريف" تكشف
15:00 | 2024-08-09
09/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:30 | 2024-08-10
10/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-08-10
أحدها "خطير"... نصرالله حدّد طريقتين للردّ على إسرائيل
06:04 | 2024-08-10
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان: حريصون على اعطاء العاملين حقوقهم
05:54 | 2024-08-10
فنيش: النصر مقبل لا محالة
05:38 | 2024-08-10
الخارجيّة: استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين دليل على نية إسرائيل لإطالة الحرب
05:26 | 2024-08-10
"الديمقراطي اللبناني" عقد اجتماعاً للأحزاب في قضاء عاليه
05:16 | 2024-08-10
فياض: لتنصب الضغوط الدولية على الإسرائيلي
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
10/08/2024 13:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
10/08/2024 13:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
10/08/2024 13:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24