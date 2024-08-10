في طرابلس.. سرقات بالجملة

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تعرّض شابان لعملية اعتداء وسلب دراجتهما النارية بالاضافة الى مبلغ من المال والهواتف الخلوية التي كانت بحوزتهما من قبل مجهولين وذلك لدى مرورهما داخل طريق فرعية بالقرب من مدرسة عبرين في طربلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما اقدم مجهولون على متن دراجة نارية على نشل حقيبة يد عائدة لسيدة بالقرب من سرايا طرابلس ولاذوا بالفرار.كما تم نشل هاتف خلوي عائد لاحد المواطنين على كورنيش الميناء البحري من قبل مجهولين على متن دراجة نارية ولاذوا بعدها بالفرار.