"بتول" أسلمت الروح.. أصيبت بطلق ناري في البطن في البقاع

توفيت الشابة بتول الفن متأثرة بجراحها جراء اصابتها بطلق ناري في البطن في بلدة الخريبة البقاعية وذلك بعدما تم نقلها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي مساء امس الجمعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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