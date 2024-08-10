Advertisement

لبنان

ياسين: لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

Lebanon 24
10-08-2024 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1232559-638588837907911361.png
Doc-P-1232559-638588837907911361.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب ياسين ياسين على منصة "أكس": "قوات الاحتلال الصهيوني اليوم تعيد بنا الذاكرة الى مجزرة مستشفى المعمداني وترتكب مذبحة بشعة ومريبة ضمن سلسلة مجازرها داخل ‎مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات اثناء تأديتهم ‎صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وهذا يأتي في إطار جريمة ‎ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة، وندعو كل العالم المتحضر لإدانتها. كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالكف عن الصمت وبالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين ووقف شلال الدم المتدفق في ‎قطاع غزة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-08-10
06:04 | 2024-08-10
05:54 | 2024-08-10
05:38 | 2024-08-10
05:26 | 2024-08-10
05:16 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24