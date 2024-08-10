ياسين: لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

كتب النائب ياسين ياسين على منصة "أكس": "قوات الاحتلال الصهيوني اليوم تعيد بنا الذاكرة الى مجزرة مستشفى المعمداني وترتكب مذبحة بشعة ومريبة ضمن سلسلة مجازرها داخل ‎مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات اثناء تأديتهم ‎صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وهذا يأتي في إطار جريمة ‎ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة، وندعو كل العالم المتحضر لإدانتها. كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالكف عن الصمت وبالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين ووقف شلال الدم المتدفق في ‎قطاع غزة".

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