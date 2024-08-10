سقوط قذائف على مدخل بلدة حولا عند مخفر الجيش سابقا

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان عددا من القذائف المدفعية الإسرائيلية سقطت عند مخفر الجيش سابقا على مدخل بلدة حولا الجنوبي من جهة ميس الجبل.



كما استهدفت مدفعية العدو بلدة حولا حي تل الهنبل.





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