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لبنان
إخلاء مبنى في صيدا من قاطنيه... ما السبب؟
Lebanon 24
10-08-2024
|
05:03
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، حصيلة مهام الشرطة البلدية، وأعمال فرق الطوارىء وورش البلدية بدعم من صندوق التكافل ، وتلك الأعمال التي تشرف عليها البلدية، عن الفترة الممتدة من 3- 9 آب الحالي: ففي تاريخ الأربعاء 7 آب الحالي، وبناء لتكليف من محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، وبتوجيهات من رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع، أخلت دورية من عناصر الشرطة البلديه وبمؤازرة من القوى الامنية، المبنى القائم على العقار 1089 / الدكرمان – شارع رياض الصلح (بدير وحمدان) من قاطنيه بسبب تداعيات الانهيار من جراء التصدعات، بعدما وجهت إنذارات نهائية منذ نحو شهرين لإخلائه حفاظا على سلامتهم. وعليه تم تحرير محضر بالوقائع من قبل مخفر صيدا القديمة بناء على إشارة القضاء المختص، على أن تتم المباشرة بعملية الترميم بعد إنفاذ إخلائه.
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وقامت دوريات من شرطة البلدية وفرق الطوارىء والورش بإزالة مخالفات، شملت لوحات إعلانية وعوارض حديدية وإسمنتية موضوعة في الشوارع والأرصفة وأمام عدد من المحال والأبنية والمرافق في السوق التجاري و شارع رياض الصلح وبوليفار رفيق الحريري وشارع الرئيس عادل عسيران.
كما تمت صيانة مصافي مياه الشتاء في الشوارع مصحوبة بحملة نظافة من بقايا حشائش وأشجار مقطوعة ونفايات وغير ذلك ، ولا سيما في محلة القياعة – النافعة، وصولا إلى تقاطع الشرحبيل باتجاه مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في محلة مكسر العبد، فشارع رياض الصلح . وسيتم إستكمال الحملة خلال الأيام المقبلة في أحياء مختلفة".
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