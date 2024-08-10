إبتداءً من يوم غدّ الحرارة ستنخفض... هكذا سيكون الطقس خلال الأيّام المُقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم ورياح ناشطة، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل من دون تعديل يذكر على الساحل مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم ورياح ناشطة، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل من دون تعديل يذكر على الساحل مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية من دون تعديل على الساحل وعلى الجبال مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية من دون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 60 و80 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (ارتفاع الموج ما يقارب نصف متر).



- حرارة سطح الماء: 29 درجات .



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,29 .