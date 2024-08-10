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لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مجدل سلم - جنوب لبنان
Lebanon 24
10-08-2024
|
06:18
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أفادت المعلومات عن أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان.
وذكرت المصادر أنَّ الغارة جاءت في محيط باحة عاشوراء في البلدة.
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مجدل سلم
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