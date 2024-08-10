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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مجدل سلم - جنوب لبنان

Lebanon 24
10-08-2024 | 06:18
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أفادت المعلومات عن أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان.
 
وذكرت المصادر أنَّ الغارة جاءت في محيط باحة عاشوراء في البلدة.
 
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