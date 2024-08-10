غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مجدل سلم - جنوب لبنان

أفادت المعلومات عن أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنَّ الغارة جاءت في محيط باحة عاشوراء في البلدة.