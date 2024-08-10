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لبنان

إجتماع لمجلس قضاء جبيل في "التيار".. وتوصيات بعدم تناول موضوع استقالة ابي رميا على مواقع التواصل

Lebanon 24
10-08-2024 | 06:20
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عقد أمس مجلس قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" اجتماعاً موسعاً جمع قيادات التيار في القضاء، في حضور نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وخرجَ بتوصيات عدة:

١- إن المجلس إذ يتفهم مشاعر الغضب والخيبة لدى الملتزمين والمناصرين من التفريط وعدم الامانة للوكالة النيابية التي منحوها لبعض النواب، يطلب من  الأصدقاء والملتزمين كافة عدم تناول موضوع استقالة النائب ابي رميا في مجالسهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فللتيار أخلاقيات وسلوكيات لطالما التزم بها، وإن اي موقف رسمي لا يصدر الّا عن قيادة التيار المركزية.
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٢- جدد المجتمعون وعدهم وعهدهم بمتابعة المسيرة على اساس الوحدة والالتزام ، فقوّة التيار هي بتضامن أبنائه والتفافهم حول القضية والأهداف وليس حول الاشخاص.
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