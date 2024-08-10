المرتضى يتقبل التعازي بوالدته اليوم وغدا

Advertisement

يتقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى التعازي بوفاة والدته الحاجة السيدة وفاء علي عمّار أرملة المرحوم السيد عدنان عبد الكريم المرتضى، اعتبارًا من الثالثة من بعد ظهر اليوم وحتى السادسة مساءً، في مقر الجمعية العلمية للتخصص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء.ويواصل المرتضى تقبل التعازي أيضًا في مقر الجمعية يوم غد الاحد من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.