السنيورة: لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وإجرامها

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أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد في بيان، ل"المجزرة الإجرامية التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بقصفها المصلين داخل مدرسة بحي الدرج والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين في قصف خلال صلاة الفجر وسط مدينة غزة".وقال: "ان هذه الجريمة تثبت بما لا يقبل الشك، ان إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، ولا وقف الحرب والعدوان"، وأضاف: "هذا الإجرام المتمادي يتم أمام أعين العالم كله، والعالم اليوم قبل الغد".وطالب بـ"وضع حد لهذا الإجرام المتمادي بحق المدنيين العزل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وإجرامها".