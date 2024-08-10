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لبنان

فضل الله مستنكرا مجزرة "التابعين": هدفها نسف مساعي ايقاف الحرب في غزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 07:43
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استنكر العلامة السيد علي فضل الله "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين اثناء تأديتهم لصلاة الفجر في مدرسة التابعين في غزة، مما ادى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".

وقال: "إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة والمروعة التي استهدفت نازحين من غزة  نرى انها تمثل انتهاكا فاضحا لكل الاعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية والدولية"، مشيرا إلى أن "العدو يهدف من سياسة القتل والتدمير التصفية الكاملة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونسف كل الجهود التي  تسعى لايقاف هذه الابادة المنظمة ضد القطاع".
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واعتبر  ان "الصمت العالمي على هذه الجرائم يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة هذا المسلسل الاجرامي ويفتح ابواب المنطقة على حالة من التوتر والتصعيد الذي يهدد بانفجار واسع"،  داعيا كل الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك السريع لوقف حرب الاباده والمجتمع الدولي الى الاقلاع عن هذا الصمت المشبوه ازاء  هذه الجرائم والتحرك ضد  العدو لمقاضاته في المحاكم الدولية اذا لم يستجب لنداءات وقف الحرب".
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